الدبيبة يعلن أنه سيزور تونس غدا في مسعى لحل الخلافات بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أنه سيزور تونس غدا الخميس وذلك في مسعى لحل الخلافات بين البلدين.



وقال الدبيبة خلال جلسة لمجلس النواب الليبي إنه سيلتقي الرئيس التونسي قيس سعيّد، وأعرب عن أمله بأن تحل المشكلات بين البلدين واستمرار إغلاق الحدود.

وخلال رده على أسئلة النواب وبعضها تركز على الخلافات بين ليبيا وتونس، نفى الدبيبة اتهامات تونس لبلاده بتصدير الإرهاب، وأوضح أن ما حدث هو أنه كان هناك تقرير للإنتربول في تونس يتهم ليبيا بتصدير الإرهاب.

وأضاف: "نحن لا نتهم تونس، نحن أشقاء وجيران" ووصف العلاقات بين البلدين بأنها علاقات أخوة وعلاقات اقتصادية.

وأغلق البلدان المنافذ البرية بينهما منذ 8 يوليو الماضي بسبب تفشي سلالة "دلتا" المتحورة، ووسط توتر العلاقات تطور بعد الإجراءات التي اتخذها سعيّد في تونس، وبينها تجميد البرلمان وإقالة الحكومة، وتبادل مسؤولون في البلدين الاتهام بأن كلا منهما يشكل خطرا أمنيا على الآخر.