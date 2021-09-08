شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر ينعى عمة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، ببالغ الحزن والأسى، المغفور لها بإذن الله تعالى، الحاجة ثريا عبد الحميد رضوان عمة النائب البرلماني طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الأنسان بمجلس النواب.

وتوجه النائب محمد تيسير مطر بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.