شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التطوير بتنسيقية شباب الأحزاب تستأنف خطتها لتدريب الأعضاء الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هذا الأسبوع شهد استكمال محور تدريبات المهارات الشخصية، والتي تعد جزءاً من البرنامج التدريبي الشامل الذي أعدته اللجنة للأعضاء الجدد، حيث تتكامل فيه المهارات السياسية، الشخصية، الإدارية، والبحثية لتحقيق أعلى استفادة للمتدربين.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب، أن الموضوعات تنوعت لتشمل عدد من المهارات لإعداد كوادر سياسية، حيث شارك الدكتور أنور إسماعيل - عضو التنسيقية - بتدريب عن التخطيط الاستراتيجي، كما شاركت هالة عاطف - مدرب معتمد وخبير بالموارد البشرية - بتدريب عن تطوير مواهب الذكاءات المتعددة، واختتمت هذه الجولة بتدريب عن الأمن المعلوماتي لإبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.