شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر فى اليوم العالمي لمحو الأمية: القضاء على الأمية بتعاون الحكومة والمجتمع المدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب إرادة جيل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القضاء على الأمية لن يتم إلى بمبادرات تشارك فيها أجهزة الدولة والمجتمع المدني والمدارس والجامعات.

وقال محمد تيسير مطر في كلمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية:"في الوقت الذي نحتفل فيه باليوم العالمي لمحو الأمية، نفخر بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال تعليم الكبار، ومن خلالها قدرنا نقلل نسب الأمية في مصر من 25.8% في 2017، لـ 18.9% في 2019، وهدفنا إننا نوصل بالنسبة لـ 17.5٪ في خطة 2021/2022، وقريبا تكون بلدنا زي ما بنحلم بيها، مفيهاش شخص واحد غير متعلم.

وأضاف :" كل ده لن يتحقق غير بمبادرات حقيقية من الحكومة ومن المجتمع المدني والمدارس والجامعات" مشيرا إلى أن مشكلات زي التسرب من التعليم لازم تنتهي، ورفع الوعي وتحفيز الأهالي لتعليم ولادهم لازم يستمر، لأن مصر اتجهت ومكملة في مشروعها لبناء الإنسان والاستثمار في المواطنين، وده لن يحدث بدون تعليم".

يحتفل العالم في 8 سبتمبر من كل عام بـ اليوم العالمي لمحو الأمية، والذي نادت به منظمة اليونسكو في 17 نوفمبر 1965، وبدأ العالم أول احتفالاته لهذا اليوم في عام 1966، بهدف تسليط الضوء على أهمية تحصيل المعرفة للأفراد.