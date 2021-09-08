شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: تواجد البرلمان المصرى فى الاتحاد البرلمانى الدولى راسخ ومُمتد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، على دور الاتحاد البرلمانى الدولى في تعزيز الحوار البرلماني العالمي، مشددا على أن التواجد البرلماني المصري فى الاتحاد البرلماني الدولي راسخ ومُمتد، وأن مجلس النواب المصرى يسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بما يُعزز الدبلوماسية البرلمانية العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ب دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بفيينا.

من جانبه، أكد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على الدور البارز الذي يقوم به مجلس النواب المصري في الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً على سعي الاتحاد الدائم لتعزيز التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد البرلماني الدولى.

يذكر أن الوفد البرلماني المصري المشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات ،والقمة البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب،ويضم كل من فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ،والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،والدكتورعبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والمستشارأحمد مناع أمين عام مجلس النواب وسحر البزار عضو مجلس النواب، وهى مدعوة ايضا بصفتها "رئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي".