شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: العلاقات المصرية النيجيرية تاريخية ونسعى دوما لتطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن العلاقات المصرية – النيجيرية علاقات راسخة ومُمتدة، مشددا على أهمية السعي لتعزيز تلك العلاقات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – النيجيرية فى إطار المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بفيمي جباجبيميلا رئيس مجلس النواب النيجيري على هامش أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد حالياً في العاصمة النمساوية "فيينا".

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب النيجيري بالعلاقات الوثيقة التى تجمع البلدين الشقيقين، داعياً إلى تنسيق التشاور بين برلماني البلدين إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المُشترك.

وفى نهاية اللقاء، تبادل الجانبان المصري والنيجيري الهدايا التذكارية.

ويذكر أن الوفد البرلماني المصري المشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ويضم كل من فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدكتورعبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب ووسحر البزار عضو مجلس النواب، وهى مدعوة ايضا بصفتها "رئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي".