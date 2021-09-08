لتعزيز المحبة والسلام.. وكيل أوقاف السويس يستقبل مطران إقليم القناة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

استقبل الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، الأنبا دانيال لطفي مطران إقليم القناة والوفد الكنسي المرافق له، في زيارة استهدفت توطيد المحبة بين رجال الدين.

وقال الأنبا دانيال، إن الزيارة جاءت لتعزيز روح المحبة والألفة والإخلاص بين الشعب المصري.

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر مديرية الأوقاف اليوم الأربعاء، أكد الشيخ ماجد راضي أن الشعب المصري نسيج واحد مسلم ومسيحي تجمعهم روح الود والألفة والاتحاد ولابد من المزيد من التعاون لنبذ الُفرقة والاختلاف والعمل على الوحدة الوطنية التي من ثمارها النهوض بالمجتمع وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان.