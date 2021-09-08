تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وبقي سعر شراء الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.68جنيه، بينما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا إلى 15.76 جنيه.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبقي سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.