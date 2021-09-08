ضبط شخص وبحوزته 1000 قرص لعقار الترامادول المخدر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم أثناء تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته (1000 قرص لعقار الترامادول المخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، كما أضاف بتحصله على المضبوطات من ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) "لا يمكنه الإرشاد عنه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.