طالبان: نريد علاقات قوية مع الجوار والعالم

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 15:19
عربي ودولي
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أكدت حكومة حركة طالبان التي كشف النقاب أمس الثلاثاء عن حكومة المؤقتة، اليوم الأربعاء، أنها تريد علاقات إيجابية مع العالم وقوية مع دول الجوار، لافتة إلى أن أرض أفغانستان لن تستخدم ضد أي دولة، مطالبة الجميع بمعاملة كابل بالمثل.
وقالت في بيانها إن "جميع الدبلوماسيين والسفارات والمستثمرين لن يواجهوا أي مشكلة"، مؤكدة أن الحكومة الجديدة ستتخذ إجراءات قوية في ملف حقوق الإنسان والأقليات.
وناشدت طالبان التجار وأصحاب الثروات الدعم والمساندة لتحقيق النهضة الاقتصادية.
وشددت على أنها لا تريد عداوة مع أحد، مضيفة أن البلاد بيت مشترك لجميع الأفغان. ودعت جميع المتخصصين والكفاءات ألا يغادروا البلاد، لأن الوطن يحتاج إليهم، بحسب تعبيرها.
وتعهدت طالبان بالسعي للقضاء على كل عوامل الحرب والفتنة لتحقيق الازدهار في البلاد. وقالت: "نطمئن الأفغان بأن الحكومة الجديدة ستبذل قصارى جهدها لخدمة البلاد".
إلا أنها شددت في الوقت عينه على أنها لن تسمح بالعبث بممتلكات الدولة، قائلة "مباني الحكومة وثروات الوطن والمعدات العسكرية ملك للشعب ولا يحق لأحد العبث بها"، في إشارة فهمت على أنها تحذير من أعمال الشغب أو حتى الاحتجاجات.
المصدر: وكالات