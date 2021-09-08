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الصين تبدي استعدادها لمواصلة الاتصالات مع الحكومة الجديدة في أفغانستان

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

علم الصين

أبدت الصين استعدادها لمواصلة الاتصالات مع قادة حكومة طالبان الجديدة في أفغانستان، ووصفت تشكيلها بأنه “خطوة ضرورية” في إعادة الإعمار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي يومي في بكين ردا على سؤال ما إذا كانت بكين ستعترف بالحكومة الأفغانية الجديدة التي أعلن عن قادتها أمس الثلاثاء، قال ” إن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات مع الحكومة الجديدة في أفغانستان.. الصين تحترم سيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها”.

وأضاف وانغ: “نأمل أن تستمع السلطات الأفغانية الجديدة للناس من جميع الأعراق والفئات، من أجل تلبية تطلعات شعبها وتطلعات المجتمع الدولي”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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