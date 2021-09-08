الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية يعلنون النفير العام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2021 4:09 مساءً

أعلنت الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال النفير العام، كما أعلنت التمرد على كل قوانين إدارة السجون الإسرائيلية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين،: “يأتي ذلك ردا على استمرار الإجراءات القمعية التي يتم اتخاذها بحق الأسرى لليوم الثالث على التوالي”، حسبما ذكرت شبكة “قدس” الإخبارية على “تويتر”، اليوم الأربعاء.

وفرضت السلطات الإسرائيلية إجراءات عقابية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وشمل ذلك نقل بعض الأسرى من سجن جلبوع إلى سجن النقب، حسبما ذكر “نادي الأسير” الفلسطيني، أمس الثلاثاء.

كما شملت الإجراءات العقابية، التي اتخذتها إسرائيل، إلغاء المحطات التلفزيونية في كل أقسام سجن جلبوع، إضافة إلى إحالة عدد من قيادات أسرى الجهاد الإسلامي إلى التحقيق.

ويطالب “نادي الأسير” المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن أي خطر يهدد حياتهم.

يذكر أن 6 أسرى فلسطينيين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي، فجر الاثنين الماضي، باستخدام نفق قاموا بحفره على مدى أشهر.

وتسبب ذلك في تنفيذ القوات الإسرائيلية حملات واسعة بعدد من البلدات والقرى الفلسطينية بحثا عن الأسرى الفارين من سجن جلبوع.