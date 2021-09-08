تحديد هوية ضحيتين مجهولتين بهجمات 11 سبتمبر بعد 20 عاما

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات في مدينة نيويورك، الثلاثاء، عن تحديد هوية رفات ضحيتين قضيا في الهجوم الإرهابي في هجمات 11 سبتمبر، بفضل تقنية تسلسل الحمض النووي (DNA).

وقالت رئيسة معهد الطب الشرعي في نيويورك، باربرا سامبسون، في بيان إن مختبرها حدد هوية الضحيتين 1646 و1647 من الذين فقدوا حياتهم في هجمات 11 سبتمبر، وفقا لموقع صوت أميركا.

وكان نحو 2753 شخصا قد سقطوا في هجمات تنظيم القاعدة على برجي التجارة العالمية في مدينة نيويورك في 11 سبتمبر 2001، من بينهم 1106 شخصا لم يتم تحديد هويتهم بعد، أي حوالي 40 بالمئة ممن لقوا مصرعهم.

وأثبتت التحاليل أن الرفات تعود إلى امرأة تدعى دوروثي مورغان، تعيش في لونغ آيلاند، ورجل طلبت عائلته أن تبقى هويته سرية.

وقالت سامبسون إن التقنيات الحديثة المستخدمة على مدى العقدين الماضيين لتحديد هوية ضحايا مركز التجارة العالمي رسمت “أكبر تحقيق جنائي، والأكثر تعقيدا في تاريخ الولايات المتحدة”.