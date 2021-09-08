الإمارات تدعم موريتانيا بـ100 ألف جرعة من لقاحات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

أرسلت دولة الإمارات طائرة إمدادات ومستلزمات طبية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية تحتوي على 100 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا.

يأتي ذلك لدعمها في مكافحة واحتواء انتشار الفيروس، والمساهمة في تعزيز الحماية للطواقم الطبية وجميع فئات المجتمع الموريتاني الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس وصولا لمرحلة التعافي.

وتعد طائرة الإمدادات هذه الخامسة من نوعها التي ترسلها دولة الإمارات إلى موريتانيا الشقيقة، وتضم إلى جانب اللقاحات 15 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص.

وقال حمد غانم المهيري سفير الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إن دولة الإمارات وموريتانيا ترتبطان بعلاقات أخوية وتعاون واعد ومثمر في العديد من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.

وأضاف أنه حرصا من القيادة الرشيدة على تقديم كل أوجه الدعم للشعب الموريتاني الشقيق تم إرسال هذه الطائرة لدعم الجهود التي تبذلها موريتانيا في حماية شعبها من انتشار فيروس كوفيد-19 والسيطرة عليه، من خلال توفير اللقاحات اللازمة لتطعيم مختلف فئات المجتمع خاصة الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الفيروس والإصابة به.

وأشار إلى أنه منذ أبريل/نيسان 2020 أرسلت دولة الإمارات 4 طائرات إلى موريتانيا تحمل قرابة 35 طنا من المستلزمات الطبية واللقاحات.