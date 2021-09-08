أمريكا.. مقتل وإصابة 66 شخصاً في إطلاق نار بشيكاغو

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

تعرض 66 شخصا لإطلاق نار في ولاية شيكاغو الأمريكية قتل منهم 6 أشخاص في أحداث عنف مسلح في الولاية، وفقًا لبيانات شرطة شيكاغو، لتلقى تلك الأحداث بظلالها على الاحتفال بعيد العمال الأمريكى.



وذكرت أمس الثلاثاء صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية أن ما لا يقل عن 11 طفلاً ومراهقًا من بين المصابين أول أمس الاثنين بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

ويعتبر العدد الإجمالي لعمليات إطلاق النار التى وقعت حتى صباح أمس الاثنين هى الأكبر من نوعها التى تقع خلال عطلة لنهاية الأسبوع منذ عام 2016.