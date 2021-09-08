شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد الحفاظ على مجالات عمل الأونروا وابتعادها عن التسييس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أهمية الحفاظ على مجالات عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ونشاطها، وإبعادها عن التسييس من أجل القيام بالمهام الإنسانية الموكلة إليها، وبواقع التفويض الأممي الممنوح لها والمنصوص عليه في قرار إنشائها.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط فيليب لازاريني" المفوض العام للوكالة، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، حسب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة اليوم الأربعاء.

ووفق المصدر، ركز اللقاء على المُشكلات التي تواجه الوكالة والصعوبات المالية والسياسية التي تعوق عملها في الفترة الأخيرة.