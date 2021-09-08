شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مركز الملك سلمان ينجز 70% من مختبرات «طب عدن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع تهيئة وتجهيز المختبرات التعليمية، بكلية الطب بجامعة عدن.

وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية للمشروع حتى نهاية شهر أغسطس الماضي 70%، حيث من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال وتسليم المشروع بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

ويشمل المشروع تهيئة المبنى التعليمي لقسم المختبر والمتحف التشريحي، وتزويدهما بالتجهيزات والوسائل التعليمية من مقاعد وأجهزة حاسوب، وتوفير 165 وسيلة تعليمية حديثة، يستفيد منها أكثر من 2.000 طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأكثر من 300 عضو هيئة تدريس.

ويأتي المشروع ضمن المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم قطاع التعليم باليمن، بهدف تحسين البيئة التعليمية لطلاب كلية الطب، وإكساب الكوادر الطبية المهارات اللازمة، وبناء قدراتهم لممارسة مهنة الطب بعد التخرج بكفاءة عالية، وتخريج كوادر صحية مؤهلة وبكفاءة عالية لرفد المستشفيات والمنشآت الصحية.