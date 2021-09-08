شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند : 14176 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الأربعاء تسجيل 14 ألفا و 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد سجلت تايلاند 16 ألفا و769 حالة شفاء خلال نفس الفترة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليون و322 ألفا و519 حالة، من بينها مليون و 166 ألفا و364 حالة شفاء.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 228 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 13 ألفا و511 حالة