دولة الإمارات تقدم 78,495 جرعة لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة الاماراتية عن 78,495 جرعة لقاح كوفيد19 تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 18,636,711 بمعدل توزيع 188.43 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 89.33% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 78.12% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19"