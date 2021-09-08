في يوم واحد.. روسيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بـ "كورونا"

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

سجلت روسيا الإتحادية أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية .



و أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا عن ارتفاع في عدد الإصابات بتسجيلها 18024 إصابة جديدة مقابل 17425 إصابة في اليوم السابق و رصد 797 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقابل 795 وفاة أمس مع تماثل 24017 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس.

و سجلت البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 7 ملايين و65 ألفا و 904 إصابات مؤكدة منها 189 ألفا و 582 حالة وفاة و6 ملايين و320 ألفا و 512 حالة شفاء.