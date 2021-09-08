انتخابات المغرب.. 12% إقبال حتى منتصف اليوم والساسة يصوتون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل الناخبون المغاربة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الثلاثية التي بدأت مبكرا اليوم الأربعاء، وسط نسبة مشاركة مقبولة حتى الآن.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها قبل قليل؛ إن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، متواصلة في ظروف طبيعية.



وأضافت أنه "حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فإن عملية التصويت تمر في ظروف عادية".

وقدمت الوزارة حصيلة مؤقتة لنسبة المشاركة على عموم تراب المغرب، حيث بلغت في تمام الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي (11 تغ) 12%.

وأدلى عدد من رؤساء الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات بأصواتهم في مراكز اقتراع مختلفة.

فقد أدلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي بصوته في الانتخابات التشريعية والجماعية بالعاصمة الرباط.



وقال في تصريح للصحافة، إنه "صوت للديمقراطية"، ودعا المغاربة إلى تكثيف مشاركتهم في هذا الاستحقاق الوطني، متحدثا عن "إقبال على مكاتب التصويت وهو ما يخدم العملية الديمقراطية والمسار السياسي في بلادنا"، وفق قوله.

كما صوت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، في مدينة سلا.

وقال إن المغرب كسب التحدي في ظل إجراء هذه الانتخابات رغم ظروف جائحة كورونا، وذلك احتراما للمواعيد الانتخابية.





من جانبه، أدلى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، بصوته بالعاصمة الرباط.

ودعا في تصريح للصحافة بعد الاقتراع، إلى تكثيف الإقبال على المشاركة الانتخابية، استشعارا لضرورة الإدلاء بالواجب الوطني.





ويدلي الناخبون المغاربة بأصواتهم لانتخاب نحو 395 مقعدا في مجلس النواب، وأكثر من 31 ألف عضو في مختلف المجالس البلدية والجهوية.

وخصصت المملكة 90 مقعداً حصرياً للنساء فقط، في حين تتوزع المقاعد الـ305 على الذكور والإناث المرشحين في باقي اللوائح الانتخابية.

وبعد إغلاق مكاتب الاقتراع، سيتم الشروع في فرز الأصوات واحتسابها، على أن تُعلن النتائج الأولية في ساعات الليل الأخيرة.

وفي أعقاب إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، يُنتظر أن يستقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وفقاً لصلاحياته المنظمة بنص الدستور، عُضواً من الحزب الحائز على المرتبة الأولى، وتعيينه رئيسا للحكومة مع تكليفه باقتراح أعضائها.