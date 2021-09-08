العراق يعتقل 16 داعشيا في عمليات أمنية متفرقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الأربعاء، اعتقال 16 إرهابياً خلال عمليات متفرقة من البلاد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنه "بعد قتل مفرزة كاملة من الإرهابيين يوم أمس في محافظة كركوك، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب اليوم من القبض على ٨ دواعش في مناطق مختلفة".

وأضاف رسول أن تلك العمليات بدأت في العاصمة بغداد عند قضاء الطارمية وناحية الرضوانية والتي أسفرت عن إلقاء القبض على ٤ من الإرهابيين.

أما عملية غرب العراق، بحسب رسول، نفذتها قوة أمنية بمُحافظة الأنبار داخل أقضية الفلوجة و هيت والكرمة، أسفرت عن اعتقال 4 من عناصر داعش الإرهابية.

وأعلنت العمليات المشتركة، أمس الثلاثاء، عن قتل عدد من عناصر تنظيم داعش في كمين نصب لهم من قبل قوات مكافحة الإرهاب بمحافظة كركوك.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجه قبل يومين خلال اجتماع أمني طارئ جاء غداة ليلة دامية في كركوك، بتنفيذ عمليات استباقية لمطاردة تنظيم داعش.

وفي ساعة متأخرة من ليل الأحد الماضي، نفذ داعش هجوماً هو الأعنف خلال العام الحالي، استهدف مقراً للشرطة الاتحادية عند جنوب غرب كركوك، مما أسفر عن مقتل 13 عنصراً أمنياً وجرح آخرين.

ويعزو مختصون ومراقبون للشأن الأمني، الخروقات المتكررة لتنظيم في العراق، إلى ضعف الأجهزة الاستخبارية ووصول قيادات عسكرية إلى مناصبها غير مهنية باعتماد "الأحزاب والعشيرة".