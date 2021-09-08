هروب هوليوودي من سجن جلبوع الإسرائيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

في حادث أقرب لأفلام الهروب في السينما التي جذبت انتباه الجمهور بحبكة تفاصيلها، تمكن ستة أسرى فلسطينيين، من تحويل الخيال لقصة واقعية.

استفاقت أجهزة الأمن الإسرائيلية، على هروب 6 أسرى من سجن جلبوع شديد الحراسة عبر نفق امتد لعدة أمتار خارج أسواره، في عملية فرار أشبه بأفلام الحركة الأمريكية.

ورغم تداول خبر الهروب وصور لفتحات نفق حفره الفلسطينيون، لا تزال هناك أسئلة بدون إجابات وافية حتى اللحظة، حول كيفية مراوغة هؤلاء الأسرى لكاميرات المراقبة والحرس.

ويقول مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية إن "السجناء الستة كانوا يقضون أحكاما بالمؤبد، لمشاركتهم في هجمات أوقعت قتلى إسرائيليين".

تفاصيل هروب أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي.. القصة الكاملة

وعن كيفية حدوث هذا "الهروب الهوليوودي"، قال المسؤول الكبير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، إن الفلسطينيين الستة تمكنوا من الفرار عبر نفق حفروه تحت أرضية حمام زنزانتهم على مدار شهرين على الأقل.

عمليات البحث والمطاردة من قبل القوات الإسرائيلية سواء الشرطة أو الجيش أو حرس الحدود، لم تهدأ منذ اكتشاف عملية الهروب من سجن جلبوع، شمالي الضفة الغربية.

تسلسل زمني لهروب الأسرى الفلسطينيين من سجن "جلبوع"

ويشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق من محاولة الهاربين الستة، الفرار إلى الأردن أو تنفيذ عمليات خطف أو هجمات ضد إسرائيليين، وفق تقارير إسرائيلية.



وأقام الجيش الإسرائيلي، حواجز طرق في الضفة الغربية في محاولة لمنع السجناء من الهروب إلى الأردن، وجرى نشر ضباط من الشرطة وعناصر الأمن الداخلي "الشاباك" قرب هذه الحواجز.