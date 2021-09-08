جدعنة أهل البلد.. كيف أنقذ أهالي الشرابية منطقتهم من حريق الـ6 ساعات؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

تصوير - أحمد جمعة وإسلام فاروق:

دمر حريق وقع فجر اليوم "عزبة الورد" بمنطقة الشرابية، 15 محلاً ومسجد، اندلعت النيران في مخازن للأخشاب، ارتفعت ألسنة النيران لأمتار في السماء، وشاهدها سكان القاهرة من الأبراج المرتفعة وأعلى الكباري العلوية. أسفر الحريق عن إصابة عدد من الأهالي بحالات اختناق نتيجة الدخان الكثيف الناتج عن اشتعال الاخشاب بالمنطقة، وتمت إفاقتهم في الحال

كانت عقارب الساعة تشير إلى الرابعة صباحًا، عندما استيقظ أهالي منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة، على كارثة كادت تحصد أرواحهم، وتوجه الأهالي إلى النوافذ والشبابيك لالتقاط أنفاسهم، فوجئوا بألسنة النيران المشتعلة تشير إلى كارثة تهدد المنطقة إثر حريق الشرابية، بسبب مخزن أخشاب بين البنايات السكنية تهدد أرواحهم وممتلكاتهم.

سرعان ما قامت الأهالي بالخرج من منازلهم، وصرخاتهم تتعالى وهم يشاهدون هول الموقف، وبدأوا في محاولات فردية للتصدي للحريق دون فائدة، اتصلوا برجال الإطفاء ولكن النيران كانت أسرع، حيث تلقت غرفة النجدة أكثر من 100 بلاغًا من الأهالي في نفس التوقيت، وبسرعة هادفة لمنع وقوع كارثة إنسانية هرعت 20 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث، وجرى التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لفصل الغاز والكهرباء عن المنطقة أثناء عملية الإطفاء لتأمين المواطنين، وتولت قوة قسم شرطة الشرابية فرض كردون أمني حول مكان الحريق لمنع تزاحم المواطنين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وصلت الحماية المدنية إلى عزبة الورد بمنطقة الشرابية، ونفذت قوات الإنقاذ ملحمة بمساعدة الأهالي، من إنقاذ حياة آلاف سكان منطقة الشرابية، وتمكنت السيطرة على حريق مخزن الأخشاب في، وتبعها إجراء عمليات التبريد حتى لا تتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وكان فريق من النيابة العامة، انتقل لمعاينة موقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولي، من صباح اليوم، داخل مخازن أخشاب بعزبة الورد في منطقة الشرابية، عقب إخماد النيران.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي، للمعاينة وفحص مكان الحريق للوقوف على أسباب اندلاع النيران، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، بالإضافة إلى سرعة ارسال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت فجر اليوم بلاغًا بنشوب حريق بعدد من محلات بيع الأخشاب القديمة بعزبة بلال وعزبة الورد بنطاق حي الشرابية، وعلى الفور تم التعامل مع الموقف وإخطار كافة الجهات المعنية، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 25 سيارة إطفاء، وتم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح أو وقوع إصابات.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، تفقدا موقع حريق مخازن الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية، لمتابعة عملية السيطرة على الحريق، والوقوف على أسباب الحادث.

ويستمع فريق من رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لأقوال شهود العيان حول حريق اندلع داخل مخازن الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية لجمع المعلومات حول الواقعة، ولكشف ملابسات الحادث.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخازن الأخشاب بعزبة الورد بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 20 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وجارى عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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