بالصور.. تدريب أفراد التمريض بجنوب سيناء على إنعاش القلب الرئوي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء اليوم الأربعاء، دورات تدريبية لأفراد التمريض بكافة الوحدات الصحية على طرق إنعاش القلب الرئوي.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن فعاليات الدورات تجري بوحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة، لتدريب أفراد التمريض على إنعاش القلب الرئوي، والإسعافات الأولية في حالات توقف القلب، لرفع كفاءة التمريض بالوحدات.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، أنه جرى أيضًا عقد دورة تثقيفية عن فيروس كورونا بمديرية التنظيم والإدارة تنفيذًا لحملات التوعية التي تقوم مديرية الصحة والسكان للتعريف بفيروس كورونا المستجد، وطرق الإصابة والوقاية منه، وطرق انتقال العدوى، والتعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها تجاه الوقاية من المرض، والتعريف بلقاحات كورونا التي جرى توفيرها بمراكز التطعيم بالمحافظة وأماكنها.