بسبب ملفات التصالح المخالفة.. إحالة مسئولين بالوحدة المحلية ببركة السبع للنيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، مسئولي ملف التصالح بالوحدة المحلية ببركة السبع للنيابة العامة لإعمال شئونها، لاعتمادهم وقبول ملفات تصالح لأحد المواطنين بجنزور رغم ما تحويه من مخالفات.

وتبين بعد فحص ملفات التصالح لمواطن من ناحية منشأة الرافعي بجنزور التابعة لمركز ومدينة بركة السبع، اختلاف المساحات المثبتة بمحضر المخالفات عن المساحات المثبتة بتقرير السلامة الإنشائية والمساحات المثبتة بتقرير الأمانة الفنية، وخلو الملفات من تقرير مركز معلومات شبكات المرافق الذي يبين أن الموقع داخل نطاق التصالح من عدمه.

وكذا اعتماد تقرير اللجنة الفنية بقبول التصالح على تلك الملفات بمعرفة عضو واحد باللجنة رغم ما شاب الملفات من مخالفات جسيمة.