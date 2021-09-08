اندلاع حريق هائل في 12 محلاً لبيع الأخشاب بمصر

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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق هائل اندلع فى 12 محلاً لبيع الأخشاب في منطقة الشرابية بدون وقوع أي إصابات، وفقاً لليوم السابع.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت فجر اليوم بلاغاً بنشوب حريق بعدد من محلات بيع الأخشاب القديمة بعزبة بلال وعزبة الورد بنطاق حي الشرابية، وعلى الفور تم التعامل مع الموقف وإخطار كافة الجهات المعنية، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 25 سيارة إطفاء، وتم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح أو وقوع إصابات.