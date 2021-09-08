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اندلاع حريق هائل في 12 محلاً لبيع الأخشاب بمصر

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 13:42
عربي ودولي

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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق هائل اندلع فى 12 محلاً لبيع الأخشاب في منطقة الشرابية بدون وقوع أي إصابات، وفقاً لليوم السابع.
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت فجر اليوم بلاغاً بنشوب حريق بعدد من محلات بيع الأخشاب القديمة بعزبة بلال وعزبة الورد بنطاق حي الشرابية، وعلى الفور تم التعامل مع الموقف وإخطار كافة الجهات المعنية، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 25 سيارة إطفاء، وتم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح أو وقوع إصابات.

المصدر: وكالات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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