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“طالبان” تنفي نيتها تسليم قاعدة باغرام إلى هذه الدولة!

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

قاعدة باغرام - ارشيفية

نفت حركة “طالبان” صحة المزاعم الإعلامية عن نيتها تسليم قاعدة باغرام الجوية، الواقعة بشمال غرب العاصمة كابل، إلى الصين بعد انسحاب قوات حلف الناتو من البلاد.

ووصف المتحدث باسم المكتب السياسي لـ”طالبان”، سهيل شاهين، في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، التقرير الذي نشرته صحيفة Pioneer الهندية بشأن احتمال تسليم قاعدة باغرام إلى الصين، وصفه بأنه “كذب”.

وكانت الخارجية الصينية قد نفت أمس أيضا صحة تقرير الصحيفة الذي ورد فيه أن وفدا صينيا أجرى مشاورات مع قيادة “طالبان” لمناقشة مسائل أمنية متعلقة خاصة بالاستخدام المحتمل لقاعدة باغرام التي كانت أكبر قاعدة للناتو في البلاد.

وادعت الصحيفة الهندية أيضا أن “طالبان” قد تسمح لباكستان باستخدام مطار قندهار، بحسب وكلبة “تاس”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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