أسعار النفط ترتفع مع بطء عودة الإمدادات الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الليل بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن الطلب، إذ تلقت بعض الدعم من بطء استئناف الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي ومعاودة أنشطة التكرير.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 68.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء في أعقاب عطلة عيد العمال، وصعد خام برنت في العقود الآجلة 34 سنتا أو ما يوازي 0.5 بالمئة إلى 72.03 دولار للبرميل بعدما هبط 0.7 بالمئة أمس.

وقال محللو إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة ”تقيم السوق تأثير التأخيرات المستمرة في استئناف العمليات في خليج المكسيك“.

ولا يزال المنتجون في الخليج يحاولون استئناف العمليات بعد تسعة أيام من اجتياح الإعصار أيدا للمنطقة برياح قوية وأمطار غزيرة، وكان نحو 79 بالمئة من إنتاج الولايات المتحدة في الخليج متوقفا أمس الثلاثاء، وفقدت السوق حتى الآن حوالي 17.5 مليون برميل من النفط، وتشكل الآبار البحرية في خليج المكسيك نحو 17 بالمئة من إنتاج الولايات المتحدة.