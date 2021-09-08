ليبيا.. البرلمان يبدأ جلسة عاصفة لمساءلة الحكومة بحضور الدبيبة

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

بدأ البرلمان الليبي، الأربعاء، في طبرق شرقي ليبيا، جلسة مساءلة الحكومة، بحضور رئيسها عبدالحميد الدبيبة ووزرائه.



وتشهد الجلسة مناقشات وصفت بـ"العاصفة" من قبل أعضاء مجلس النواب، الذين تساءلوا عن ماهية الجلسة، وما إذا كانت جلسة استماع أم مساءلة، فيما شن بعض البرلمانيين الليبيين هجومًا على مجلس الوزراء برئاسة الدبيبة.

وطرح بعض النواب توصيات للحكومة الليبية، بينها ضرورة إصلاح الأرقام التي تقدمها للميزانية، متسائلين عن مصير بعض الأموال التي أنفقتها الحكومة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، وصول رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة طبرق، شرقي ليبيا لحضور جلسة المساءلة.