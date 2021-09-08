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عاجل.. وفاة وزير روسي خلال تدريبات عسكرية

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محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الدفاع المدني الروسية وفاة وزير الطوارئ يفغيني زينيتشيف، خلال تدريبات عسكرية اليوم الأربعاء.

 

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية فإن يفغيني زينيتشيف، توفي بشكل مأساوي أثناء أداء واجبه خلال حضوره تدريبات مشتركة بين الإدارات لحماية منطقة القطب الشمالي من حالات الطوارئ.

 

وبينما كان الوزير الروسي يحاول إنقاذ حياة مصور سقط في المياه، لكنه اصطدم بجسم مجهول أدى لوفاته على الفور.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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