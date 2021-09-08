شكرا لقرائتكم خبر عن عبر العالم.. طيران الإمارات تدعم مشاريع محو الأمية والتعليم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

تشارك مؤسسة طيران الإمارات الخيرية العالم الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية.



وتعمل المؤسسة، وهي منظمة غير ربحية تهتم برعاية وتعليم الأطفال المحرومين، بالتعاون مع منظمات عالمية غير حكومية لتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص التعلم للأطفال في المناطق الفقيرة عبر العالم.

وقال السير تيم كلارك، رئيس مؤسسة طيران الإمارات الخيرية: "التعليم ومحو الأمية لبنات أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة ومستقبل أكثر إشراقاً، وتؤمن مؤسستنا إيماناً راسخاً بأهمية مساعدة الأطفال المحرومين في الوصول إلى التعليم الأساسي. وقد تمكّنت مؤسستنا، بفضل الدعم السخي من عملائنا وموظفينا ومن خلال مختلف المشاريع التي يديرها شركاؤنا من المنظمات غير الحكومية، من مساعدة آلاف الأطفال حول العالم لتأمين آفاق أفضل لأنفسهم، ونأمل أن نواصل القيام بذلك في المستقبل"، بحسب صحيفة الرؤية الإماراتية.

ودعمت مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، منذ إنشائها في عام 2003، أكثر من 50 مشروعاً ومنظمة غير حكومية حول العالم، بما في ذلك 11 منظمة تركز بشكل أساسي على برامج محو الأمية. وتشمل المنظمات التي تدعمها المؤسسة كلاً من: "مشروع IIMPACT لتعليم الفتيات في الهند، وحضانة ومدرسة Little Prince، ومركز ومدرسة Starehe للأولاد في كينيا، وExternato São Francisco de Assis في البرازيل".

وتدعم مؤسسة طيران الإمارات الخيرية منذ عام 2015، مشروع IIMPACT في الهند في مهمته لتعليم الفتيات الصغيرات. ولعبت المؤسسة دوراً أساسياً في إنشاء 100 مركز تعليمي جديد في جميع أنحاء البلاد، وتوفير التعليم الابتدائي لنحو 3000 طفلة في 11 ولاية.

كما تدعم المؤسسة منظمتين غير حكوميتين في كينيا، هما: حضانة ومدرسة Little Prince، وهي منظمة توفر الحضانة والتعليم الابتدائي لأكثر من 400 من الأطفال المحرومين من أحياء كيبيرا الفقيرة، ومركز Starehe Boys الذي يقدم المنح الدراسية ويساعد الأطفال المحرومين في الحصول على تعليم جيد وبناء مستقبل أفضل.

ولعبت المؤسسة أيضاً دوراً مهماً في برامج توزيع الوجبات على الأطفال المحتاجين في حضانة ومدرسة Little Prince، ما ساهم بصورة لافتة في تحسين الحضور المدرسي والأداء الأكاديمي.

وتدعم المؤسسة منذ عام 2017، Externato São Francisco de Assis في البرازيل، من خلال توفير وصول أكثر من 70 طفلاً إلى مراكز وبرامج التعليم. كما تبرعت بعشرة أجهزة كمبيوتر للمرفق ومولت برنامج مساعدة شهرياً للمدرسة للمساعدة في النفقات.

وتأسست مؤسسة طيران الإمارات الخيرية وتعمل تحت رعاية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وتهدف إلى تحسين ظروف الحياة ودعم بعض أكثر القضايا الاجتماعية استحقاقاً.

وتدعم المؤسسة حالياً 14 مشروعاً في 9 دول، ما يساعد على تحسين حياة الأطفال المحتاجين في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن الحدود الجغرافية أو السياسية أو الدينية.

تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، نحو 88 رحلة دولية وداخلية.

وبحسب بيانات مصر للطيران، فإن رحلات اليوم تشمل 68 رحلة دولية، و17 رحلة داخلية، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل الرحلات على متنها 11200 راكب.

تنطلق 68 رحلة دولية إلى كل من (عمَان، تورنتو، دبي، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، مدريد، لارناكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، موسكو، أبوظبي، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابيست، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، واشنطن، أربيل، أديس أبابا، مسقط، برشلونة).

فيما تتوجه 17 رحلة داخلية إلى (شرم الشيخ، الغردقة، الأٌقصر، أسوان).

ومؤخرا، قد قررت مصر للطيران طرح تخفيض 20% ومنح ضعف الأميال لعملاء برنامج المسافر الدائم "EGYPTAIR Plus"، على أسعار رحلاتها الداخلية الجديدة التي تم الإعلان عنها، لتربط مطار شرم الشيخ بمطار الغردقة أيام الأحد والخميس من كل أسبوع، وكذلك رحلاتها الجديدة بين القاهرة وأسيوط وسوهاج يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية مصر للطيران عضو تحالف ستار ستقوم باستئناف رحلاتها إلى الكويت اعتبارًا من الخامس من سبتمبر الجاري بواقع رحلتين يوميا بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 Dreamliner والمعروفة باسم طائرة الأحلام.

ومن المخطط أن تُسير الشركة أيضًا الرحلات بطرازها البوينج 737-800 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.

أعلنت شركة مصر للطيران، في يونيو/ حزيران 2021 عن إجراءات السفر الجديدة بشأن كورونا في ضوء النشرة الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية.

وأكدت مصر للطيران أنه بالإشارة إلى التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بوزارة الصحة والسكان المصرية، تحيط الشركة عملائها القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا "الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية" بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوما السابقة، سيخضعون لمجموعة إجراءات احترازية.

وأوضح بيان مصر للطيران ووزارة الصحة والسكان المصرية، أن القادمين من تلك الدول سيخضعون إلى مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوى على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

كما يخضع القادمين من دول السلالات المتحورة إلى إجراء تحليل ID Now Covid-19 وفي حال إيجابية النتيجة لاختبار ID Now Covid 19، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل الـPCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بشأن القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول غير المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوما السابقة، أوضح البيان أنه سيتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة و تحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

كما يتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية على أن يُراعى الفترة الزمنية وذلك بمرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تُعطى على جرعتين (فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك) أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون.