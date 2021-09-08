انت الان تتابع خبر حكم يحتسب ركلة جزاء بعد 5 ثوان من انطلاق المباراة (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-08 | 12:27
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شهد لقاء منتخبي مدغشقر وتنزانيا ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، عن القارة الأفريقية، احتساب ركلة جزاء بعد مرور 5 ثوان من بداية اللقاء.
وأعلن الحكم الأوغندي، مشود صالحي، ضربة جزاء لمنتخب تنزانيا بعد تسبب حارس منتخب مدغشقر بخطأ في منطقة الجزاء.
وخرج ملفين أدريان، الذي يلعب لنادي مارتيغ في المستويات الدنيا في فرنسا، مسرعا من مرماه، بينما كان سيمون مسوفا لاعب تنزانيا يجري والكرة أمامه.
واصطدم أدريان بالمهاجم سيمون مسوفا ليسقطه أرضا، ويقرر الحكم احتساب ضربة جزاء لتنزانيا.
يذكر أن اللقاء انتهى بفوز منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف لاثنين ليتصدر مجموعته التاسعة من التصفيات الأفريقية.
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