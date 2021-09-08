مجلس الوزراء يُحيل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة إلى البرلمان

بغداد - ياسين صفوان - قرّر مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وإحالته إلى مجلس النواب.

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس الوزراء، قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (38 لسنة 2013) الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً و 80/ البند ثانياً) من الدستور".