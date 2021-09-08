مرض فتاك يصيب المخ يقتل 129 شخصا في دولة افريقية

وقال فرع أفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية في بيان، إنه "تم حتى الآن تسجيل إجمالي 261 حالة مشتبه بها، وهو ما يمثل "نسبة وفاة عالية تصل إلى 50 في المائة"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأضافت أن الاختبارات التأكيدية التي أجراها معهد باستور في باريس كشفت عن "النيسرية السحائية"، وهي أحد أكثر أنواع التهاب السحايا الجرثومي انتشارا والتي يمكن أن تسبب أوبئة كبيرة.



التهاب السحايا هو عدوى تصيب البطانة المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، تنتقل عن طريق الرذاذ التنفسي أو إفرازات الحلق من المصابين. قد يكون المرض مميتا ويمكن أن يتسبب دون علاج في حدوث أضرار عصبية، خاصة الصمم والتخلف العقلي بين الأطفال الصغار.

تشتهر ست سلالات من جرثومة النيسرية السحائية بتسببها في الأوبئة. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تحديد الأعراض المبكرة للمرض - الصداع والحمى - لأنها تشبه الأمراض الشائعة الأخرى.



وقال بيان المنظمة إن مسؤولي الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية نشروا فريقا أوليا للطوارئ هناك وتنقل منظمة الصحة العالمية أدوية وخبراء إضافيين.

وعلق ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا بالقول: "نحن نتحرك بسرعة، ونوفر الأدوية وننشر الخبراء لدعم جهود الحكومة للسيطرة على تفشي المرض في أقصر وقت ممكن".

