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رئيس الاتحاد الإيراني يتحدث عن فوز منتخب بلاده على منتخبنا الوطني

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-08 | 11:59

رئيس الاتحاد الإيراني يتحدث عن فوز منتخب بلاده على منتخبنا الوطني

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علق رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم شهاب الدين عزيزي، على فوز المنتخب الإيراني على منتخبنا الوطني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال عزيزي في تصريح تابعته الخليج 365، إنّ "الفوز على العراق كان هبة من الله للأمة الإيرانية".

 

وأضاف، "لقد رأينا يد الدعم الإلهي والإرشاد والرحمة، في نظام الوجود والإيمان والثقة بالله فإن الجهد والاجتهاد والعمل الجاد والتخطيط وما إلى ذلك تكون مثمرة دائمًا".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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