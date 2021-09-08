انت الان تتابع خبر وزير الدفاع يصل الى موقع حادث استشهاد منتسبي الشرطة الاتحادية في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل وزير الدفاع جمعة عناد على رأس وفد أمني، اليوم الاربعاء، الى موقع حادث استشهاد منتسبي الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك.
وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "وزير الدفاع جمعة عناد، ونائب العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري، ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري الى موقع الحادث الذي استشهد منتسبي الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد جنوب شرق كركوك".
واضاف المصدر، أن "الزيارة تأتي للوقوف على اسباب الحادث".
واضاف المصدر، أن "الزيارة تأتي للوقوف على اسباب الحادث".