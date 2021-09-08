انت الان تتابع خبر وزير الدفاع يصل الى موقع حادث استشهاد منتسبي الشرطة الاتحادية في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصل وزير الدفاع جمعة عناد على رأس وفد أمني، اليوم الاربعاء، الى موقع حادث استشهاد منتسبي الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك.