عاجل.. وفاة وزير روسي خلال تدريبات عسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع المدني الروسية وفاة وزير الطوارئ يفغيني زينيتشيف، خلال تدريبات عسكرية اليوم الأربعاء.



وبحسب البيان الذي نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية فإن يفغيني زينيتشيف، توفي بشكل مأساوي أثناء أداء واجبه خلال حضوره تدريبات مشتركة بين الإدارات لحماية منطقة القطب الشمالي من حالات الطوارئ.

وبينما كان الوزير الروسي يحاول إنقاذ حياة مصور سقط في المياه، لكنه اصطدم بجسم مجهول أدى لوفاته على الفور.