شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مزايا لخريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب بمجموعة من الفرص والمزايا، حيث يوفر العديد من الفرص لحضور الفعاليات الرسمية والاجتماعية، إلى جانب إمكانية الحصول على المنح التعليمية والدورات التدريبية والتأهيلية وفرص التوظيف في مختلف المراحل المهنية.

ويرصد ”الخليج 365” المزايا المتوفرة لخريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب كالاتى:

التعلم مدى الحياة

يتمتع مجتمع خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، بفرصة التعلم مدى الحياة من خلال عدد كبير من المنح الدراسية والدورات التدريبية وورش العمل والبرامج المقدمة للخريجين في مختلف المجالات.

التطوير الوظيفي (المسارات)

يقوم الخريج بتسجيل الدخول إلى بوابة الخريجين، ثم تحديث ملفه الشخصي، والتحقق من الوظائف الشاغرة المتاحة، مهمة يديرها الخريجون من أجل الخريجين، كما تتيح بوابة الخريجين لهم التقدم بطلب للحصول على الفرص والوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها في مختلف المجالات من قبل مجتمع خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الفعاليات والأحداث

يعمل مجتمع خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب بشكل وثيق لتنظيم العديد من الفعاليات المحلية والعالمية، وتتباين هذه الفعاليات ما بين التجمعات الرسمية وغير الرسمية للخريجين، وملتقيات التوظيف، والفعاليات الاجتماعية والمؤتمرات الوطنية إلى منتدى شباب العالم.

التواصل والمزايا الإضافية

بوابة الخريجين

عبارة عن منصة شبكية تفاعلية على الانترنت تضم أكثر من ألف شخص من الخريجين النشطين، وهي بوابة شاملة تعمل على تسهيل الوصول إلى ملفك الشخصي والأخبار والمزايا المتاحة للخريجين. تتضمن المنصة دليل الخريجين، وفرص العمل المتاحة، وجدول الفعاليات، وملتقيات الخريجين. يمكنك الاشتراك باستخدام حسابك على LinkedIn أو Facebook أو البريد الإلكتروني.

التحديث الشهري

ترسل الأكاديمية شهرياً عبر البريد الإلكتروني تحديثًا يغطي الأحداث وفرص التطوع والعروض الخاصة والمزيد لجميع الخريجين.

مجلة الخريجين:

يصدر مجتمع خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب مجلة الخريجين بشكل ربع سنوي، والتي تحتوي على سلسلة من قصص الخريجين الناجحين والملهمين، والمقالات البحثية من الخريجين والشخصيات العامة، وآخر أخبار الأكاديمية.

مكتبة الأكاديمية

يستطيع الخريجون الوصول إلى المكتبة بمقر الأكاديمية، والتمتع بالدخول إلى مجموعة من الكتب وقواعد بيانات الأعمال والآداب والعلوم المتوفرة في المكتبة. يستطيع الخريجون الاستفادة من العديد من أماكن الدراسة المتاحة للتطوير الشخصي في مقر الأكاديمية.