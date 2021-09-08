شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا .. محاكمة 20 متهمًا بتنفيذ هجمات إرهابية في 2015 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم الأربعاء محاكمة 20 شخصا متهمين بالتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في باريس في 13 نوفمبر 2015، مما أسفر عن مقتل 130 شخصا وإصابة 350 أخرين في قاعة حفلات وخارج استاد كرة قدم وفي مناطق بوسط المدينة.

ومن بين المتهمين صلاح عبد السلام، الذي أدين في بلجيكا لعلاقته بعملية تبادل إطلاق نار وقعت عندما ألقت السلطات القبض عليه في بروكسل عام .2016

وكانت الهجمات التي استهدفت مناطق في باريس قد أصابت العالم بالصدمة، حيث تم استهداف مدنيين وهم يخرجون من حفلة أو يتناولون مشروبات. وفجر ثلاثة انتحاريون عبوات ناسفة خارج استاد كرة قدم أثناء مباراة بين الفريقين الفرنسي والألماني.

وأعلن " داعش" مسؤوليته عن الهجوم . وقال الكثير من الناجين إن المهاجمين هددوا بقتلهم وأشاروا إلى علاقتهم بالتنظيمات المتشددة.