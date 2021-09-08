مشاجرة بالاسلحة تودي بحياة شخص شرقي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مشاجرة حدثت ضمن مدينة الصدر تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة اسفرت عن مقتل احد اطراف المشاجرة".

واضاف، ان "القاتل لاذ بالفرار الا ان القوات الامنية طوقت المنطقة وألقت القبض القبض عليه وايداعه التوقيف".

