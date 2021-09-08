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مشاجرة بالاسلحة تودي بحياة شخص شرقي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بمقتل احد اطراف مشاجرة حدثت في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مشاجرة حدثت ضمن مدينة الصدر تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة اسفرت عن مقتل احد اطراف المشاجرة".

واضاف، ان "القاتل لاذ بالفرار الا ان القوات الامنية طوقت المنطقة وألقت القبض القبض عليه وايداعه التوقيف".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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