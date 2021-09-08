انت الان تتابع خبر مشاجرة بالاسلحة تودي بحياة شخص شرقي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بمقتل احد اطراف مشاجرة حدثت في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مشاجرة حدثت ضمن مدينة الصدر تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة اسفرت عن مقتل احد اطراف المشاجرة".
واضاف، ان "القاتل لاذ بالفرار الا ان القوات الامنية طوقت المنطقة وألقت القبض القبض عليه وايداعه التوقيف".
واضاف، ان "القاتل لاذ بالفرار الا ان القوات الامنية طوقت المنطقة وألقت القبض القبض عليه وايداعه التوقيف".