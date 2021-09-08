شجار بين هيا الشعيبي والهام الفضالة (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - تستمر أزمة التصريحات المتبادلة بين النجمة الكويتية إلهام الفضالة وزميلتها هيا الشعيبي. بعد أن قامت الاولى بالرد على تصريحات الشعيبي الأخيرة التي تتهمها فيها بأنها مراهقة.

لفتت الفضالة أنها ستأخذ حقها عن طريق القانون ولن ترد على ما يقال عنها واكدت أنها لم تلحق الضرر بأحد طوال حياتها.

وقالت: “حياتي أنا خلتها لشغلي وبيتي والباقي للقانون”، وتعجبت من التصريحات المستمرة ضدها. وتابعت معلقة:. “يعني شيء غريب إنسان أنا طلعته من حياتي من غير مشاكل ما سويت شيء و بعدها خلاص انسحبت من حياتك بدون مشاكل ما سبيتك ولا غلطت عليك ولا أذيتك”.

لم تذكر الفضالة اسم هيا الشعيبي بصورة مباشرة، لكنها واصلت الحديث وقالت: “تقول إلهام الفضالة تشيل اسمي من العمل كأن أنا منتجة العمل ولا أدري”.

وتابعت: “الله بيجب لي حقي بالقانون ما سبيت أحد و ما ضريت أحد كفو خيركم وشركم خلاص ، روحوا واسعوا علشان الله يسعى وياكم “.

مؤخرا نشرت هيا الشعيبي فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات تحدثت فيه عن ما وصفته بـ “مراهقة الأربعين”. في إشارة إلى إلهام الفضالة على حد قول المتابعين.

قالت هيا إن بعض السيدات عند بلوغهن سن الأربعين تتولد لديهم الرغبة في العودة مرة أخرى إلى عمر العشرينات، وعلقت قائلة: “مراهقة الأربعين يعني الواحدة تحب ترجع للعشرين مو الثلاثين لكن العشرين بعض الحريم ما يدرون أن مرحلة الأربعين هي نضوج المرأة الكامل في جمالها وجسمها وفي طريقتها وما يصير نعيش زمنا وزمن غيرنا”.