مجددا.. فيفي عبده تودي وصلة رقص جنونية (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - ودعت الراقصة المصرية فيفي عبده، الساحل الشمالي الذي قضت فيه إجازتها الصيفية، بوصلة رقص على أحد أغنيات الفنان اللبناني عاصي الحلاني.

ونشرت فيفي عبده فيديو الرقص عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترقص بالفستان الأخضر الذي أثار السخرية قبلها بيوم، على أغنية (أنا يا طير).

وعقبت فيفي بتعليق قالت فيه: (الطير طاير مع الفنان عاصي الحلاني و الفستان طاير و انا طايرة و الحمد لله انه جت علي قد كده، وارجع من الساحل الشمالي بالسلامة وكل صيف وانتم طيبين).

وأثارت فيفي عبده استغراب جمهورها بسبب عدم حذرها في الحركة كرقصاتها السابقة، بعد خضوعها لعملية جراحية، ورقصها بطريقة جنونية.