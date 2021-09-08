مقتل 60 عنصرا من مليشيات الحوثي في مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط أكثر من 60 قتيلا في صفوف المليشيات الحوثية في غارات جوية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأربعاء، أن القوات الحكومية صدت هجمات متزامنة للحوثيين، في مأرب شمال البلاد.

وصعّدت المليشيات الحوثية الموالية لإيران حملة في فبراير للتقدم نحو مدينة مأرب، لكنها تتقهقر أمام القوات اليمنية، والهجمات الجوية لقوات التحالف العربي.

ويحقق الجيش اليمني بمشاركة فاعلة من قوات التحالف العربي مكاسب ميدانية مهمة عقب معارك طاحنة في جبهة الكسارة في مديرية صرواح، البوابة الغربية لمحافظة مأرب والتي كانت تكتظ بمخيمات النازحين.

وتخوض قوات الجيش اليمني وقبائل مأرب تحت غطاء جوي مكثف للتحالف معارك مستعرة على 10 جبهات في المحافظة وذلك منذ فبراير الماضي كبدت خلالها مليشيات الحوثي آلاف القتلى والجرحى.