تأكيدات ليبية أممية.. الانتخابات مخرج الأزمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأكيدات ليبية أممية على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها كطوق نجاة وحيد من أزمة البلد الأفريقي، وإنهاء الاقتتال وإعادة بناء المؤسسات.

وجاءت التأكيدات في لقاء جمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مساء الثلاثاء، بالمبعوث الأممي يان كوبيش، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والاستحقاق الانتخابي المقرر في ديسمبر/ كانون أول المقبل.



وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن عقيلة صالح أكد للمبعوث الأممي أن المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتحقيق إرادة الشعب.

وشدد عقيلة صالح على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها، وهو ما اتفق عليه مع كوبيش الذي أكد أيضا ضرورة إصدار القوانين اللازمة لإجراء الاقتراع.

ترحيب أممي

من جهة أخرى، رحبت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان لها، بوساطة رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، لضمان وحدة وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرة إلى أن عمل المؤسسة دون عوائق يظل ركيزة للأمن والاقتصاد الليبي.

ترحيب أممي امتد أيضا لقرار المؤسسة الوطنية للنفط بدمج جميع موظفي المؤسسة الموازية بهدف ضمان وحدتها التنظيمية.

تأكيد رئاسي

تصريحات مجلس النواب الليبي والبعثة الأممية حول ضرورة إجراء لانتخابات بموعدها لتكون سبيلا للوصول بليبيا إلى بر الأمان، أكدها المجلس الرئاسي الليبي، مساء الثلاثاء، على لسان نائب رئيسه عبدالله اللافي، والذي أكد استعداد المجلس لدعم مفوضية الانتخابات والمساهمة لإنجاح الاستحقاق الوطني القادم.

وطالب اللافي، خلال لقائه الثلاثاء، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، برفع المفوضية لوتيرة تجهيزاتها واستعداداتها، وضمان أكبر قدر من المشاركة في الانتخابات.

فيما اعتبر اللافي أن التنسيق المبكر في كل الجوانب القانونية والتنظيمية واللوجستية والأمنية للانتخابات، سيساهم في تحقيق أعلى المعايير المهنية المطلوبة، وصولاً لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.

من جانبه، أكد السائح أن سرعة حسم الإطار القانوني والقاعدة الدستورية للانتخابات يسهل من عمل المفوضية في التجهيز للانتخابات، لإجرائها بموعدها.

مقترح أمريكي

تأكيدات ليبية وأممية تأتي في ظل الغموض الذي يشوب العملية السياسية وسط حديث عن تأجيل الانتخابات، ما فجّر مخاوف محلية ودولية على مستقبل البلد الأفريقي، بعد عشرية من الاقتتال.

إلا أن واشنطن اقترحت على فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا إجراء انتخابات رئاسية ليبية متداخلة تنتهي خريف عام 2022، في محاولة لإنقاذ خارطة الطريق.

وبحسب المقترح الأمريكي، فإن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (الغرفة الأولى) ستعقد في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ثم تُعقد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/أيلول 2022، تليها انتخابات الغرفة الثانية من البرلمان في 22 من الشهر نفسه.

على أن تختتم الخطة بإجراء الاستفتاء على الدستور في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.