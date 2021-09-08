صفقات "البشير" المشبوهة بالسودان.. ألاعيب "طباخ الرئيس" في مناجم الذهب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن خبايا نظام البشير ومخالفاته في السودان لم تنتهِ بعد، خاصة تلك الصفقات التي تمت بمعرفة البشير مباشرة.

وأوقفت لجنة إزالة التفكيك السودانية إجراءات تحويل ملكية شركة "ميرو قولد" الروسية إلى شركة "الصولج".



والتي يرجع تاريخها لصفقات "طباخ الرئيس الروسي" مع البشير، قبل الثورة في السودان.

صفقة مشبوهة

وأثارت الشركة الروسية الكثير من الجدل، بعد دخولها السودان في عهد التنظيم الإخواني، حيث أبرمت حكومة المخلوع البشير صفقة "مشبوهة" مع الشركة الروسية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، منحت بموجبها الشركة الروسية التنقيب في تلك المنطقة، وقبيل اندلاع ثورة ديسمبر، بأشهر قليلة قتل مواطن سوداني وأصيب آخرون من منطقة "وادي السنقير" أمام موقع الشركة الروسية حيث احتجاجهم على الصفقة التي أبرمتها حكومة المخلوع البشير.

وأوضح مصدر داخل اللجنة لـ"الخليج 365" -فضل عدم ذكر اسمه- أن "ميرو قولد" شركة روسية حازت على تصديق بـ(4) مربعات للتنقيب عن الذهب بولاية نهر النيل.

وأكد المصدر أن الشركة خالفت التصديق الممنوح لها بالتنقيب عن الذهب، وعملت في مجال مخلفات الذهب "الكرته" بدلا عن تنقيبه، حيث أنشأت مصنعا للذهب بمنطقة العبيدية.

وقال المصدر إن اللجنة تلقت طلبا من شركة "ميرو قولد" بتحويل ملكيتها إلى صالح شركة الصولج.

وأضاف، أن اللجنة رفضت الطلب وخاطبت المسجل التجاري بوقف إجراءات تحويل ملكية الشركة الروسية المتحفظ عليها باللجنة.

تلاعب بـ"السيستم"

وكشف المصدر، أن موظفا بالمسجل التجاري قام بتلاعب "داخل السيستم" ومرر إجراءات تحويل الملكية من المسجل التجاري، إلا أن لجنة التفكيك علمت بذلك وأوقفت خطاب المسجل.

وتابع: بعثت الجهة المعنية بخطاب بوقف إجراءات تحويل الملكية للشركة الروسية.

وأشار إلى أن لجنة التفكيك تجري الآن تحقيقا بالمسجل التجاري، لمعرفة من قام بالإجراء متجاوزا قرار الإيقاف، مؤكدا أن إجراء تحويل الملكية للشركة الروسية لم يكتمل.

وأردف "عندما ذهب مندوب الشركة الروسية للاستثمار، لتكملة إجراءات تحويل الملكية، وجد أن الإجراء موقوف بأمر التفكيك".

كما أوقفت اللجنة طلبا لشركة "ميرو قولد الزراعية" الروسية بالتنازل عن آلياتها لصالح شركة زادنا، مبينا أن آليات الشركة الروسية وكل ممتلكاتها محجوزة بأمر التفكيك.

وأفاد المصدر بأن طباخ الرئيس الروسي، بريغوجين، كان قد رتب زيارة للرئيس السوداني المخلوع البشير إلى روسيا وسوريا في سنة حكمه الأخيرة.

لافتا إلى أن البشير قد منح عقب الزيارة شركة "ميرو قولد" التي يديرها الجنرال ميخائيل، مربعات التنقيب عن الذهب في ولاية نهر النيل، لكن الشركة لم تنقب وعملت في شراء "الكرتة" وبيعها.