شكرا لقرائتكم فيديو يوثق.. نار تلتهم 41 سجيناً في إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت متحدثة باسم مصلحة السجون في وزارة العدل وحقوق الإنسان بإندونيسيا أن حريقاً نشب في سجن بإقليم بانتن وأسفر عن مقتل 41 شخصاً على الأقل، بحسب ما أكدته الشرطة أيضاً.

وأضافت المتحدثة ريكا أبريانتي أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق، مشيرة إلى أن السلطات تخلي السجن.

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وقالت أبريانتي إنه تم نشر المئات من رجال الشرطة والجنود للسيطرة على سجن تانجيرانج، الذي تم تصميمه لإيواء 1225 نزيلاً ولكن يضم أكثر من 2000 سجين. وأضافت أن الحريق تم إخماده بعد ساعات قليلة وتم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى.

وكان بلوك C ممتلئاً بـ 122 سجيناً عندما وقع الحريق.

يذكر أن حالات الهروب من السجن وأعمال الشغب أدت إلى نشوب حرائق شائعة في إندونيسيا، حيث أصبح الاكتظاظ مشكلة في السجون التي تعاني من قلة التمويل واعتقال أعداد كبيرة من الأشخاص في حرب على المخدرات.