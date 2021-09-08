طالبان تكشف عن موقفها من العلاقات مع إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت حركة طالبان، التي بسطت سيطرتها على أفغانستان مؤخراً، عن موقفها من العلاقات مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحركة، سهيل شاهين، في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية، أمس الثلاثاء، إن طالبان "لا تريد أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

وأضاف شاهين: "نسعى إلى علاقات مع دول أخرى في العالم، نود أن تكون لدينا علاقات مع جميع دول المنطقة والدول المجاورة وكذلك الدول الآسيوية".

وتابع المتحدث باسم الحركة المتشددة: "إسرائيل ليست من بين هذه الدول، وبالطبع لن تكون لنا أي علاقة بإسرائيل".

يشار إلى أن طالبان ترفض الاعتراف بدولة إسرائيل وسبق أن قال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن إسرائيل "ورم في جسد العالم الإسلامي".