وزيرة التخطيط لمصراوي: اختيار مستثمرين لإدارة مجمع التحرير نهاية الشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن اختيار التحالف الذي سيشارك الحكومة المصرية في إدارة وتطوير مجمع التحرير سيكون قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، بعد اجتماع الأسبوع القادم للبت في الطلبات المقدمة من المستثمرين.

وأضافت في تصريحات خاصة لمصراوي على هامش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي اليوم الأربعاء أن 4 تحالفات من المستثمرين العرب والمصريين تقدموا لإدارة مجمع التحرير بالشراكة مع الحكومة المصرية.

وأوضحت أن طرح الصندوق السيادي شركات تابعة له في البورصة سيكون قبل نهاية العام الجاري.

وكان صندوق مصر السيادي دشن أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين، بحسب بيان من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أبريل الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها السابق إن الصندوق يستهدف جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، واستخدام كل الأفكار الإبداعية من مستثمرين متخصصين في إعادة تأهيل واستخدام الأصول القائمة، كما هو الحال في مجمع التحرير كأصل تاريخي متميز في وسط القاهرة، بهدف خلق قيمة مضافة لأصول الدولة تحقق عوائد مستمرة للأجيال القادمة.