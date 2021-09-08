تطعيم 64% من موظفي الحكومة ضد "كورونا" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أنهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تطعيم 64% من موظفي الحكومة والقطاع العام بالمحافظة ضد فيروس "كورونا".

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إن المستهدف تطعيمهم ضد فيروس كورونا من موظفي الحكومة بالمحافظة 33785 موظفًا، وجرى الانتهاء من تطعيم 21825 موظفًا بواقع 64.5% من إجمالي موظفي الوادي الجديد ويتبقى 3885 موظفًا جاري تطعيمهم.

وأضاف محروس، أن المديرية تواصل أعمال تطعيم الموظفين ضد فيروس كورونا بالمحافظة من خلال الفرق المتحركة والثابتة مع التركيز على سرعة إنهاء تطعيم العاملين في قطاع التعليم استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

وجرى تطعيم 11247 موظفًا بقطاع التعليم من إجمالي 15769 موظًفا بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.